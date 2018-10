I meno utilizzati - Torino: Damascan e Bremer attendono un'occasione

I calciatori meno utilizzati nelle prime otto giornate di campionato, escludendo gli infortunati di lungo corso e i secondi o terzi portieri mai impiegati finora.

Vitalie Damascan (sette convocazioni, zero minuti in campo) - Nessuna apparizione finora, per l'attaccante moldavo classe '99, ma tante buone relazioni su di lui. La punta attende il suo momento e, dopo le esperienze tra Zimbru Chisinau e Sheriff Tiraspol, vuole affermarsi in Italia con la casacca granata. Walter Mazzarri, per ora, continua a monitorarlo.

Dicono di lui - "È una punta centrale di movimento: sa spaziare su tutto il fronte offensivo per proporsi in fase di finalizzazione e per mettersi a disposizione della squadra come punto di riferimento". (Urbano Cairo, 16 luglio 2018).

Erick Ferigra (tre convocazioni, una presenza, 7' in campo) - Il difensore nato in Ecuador fa parte della Primavera granata, anche se Mazzarri l'ha inserito nella lista dei convocati in qualche occasione. Per lui una chance in Coppa Italia ad agosto, in attesa della crescita del classe '99 che tra un anno potrebbe essere inserito in pianta stabile in prima squadra.

Dicono di lui - "Il mister mi ha detto di vedere bene Ferigra, ma non diciamolo troppo per non fargli montare la testa, anche se non è il tipo". (Urbano Cairo, 19 luglio 2018).

Cristian Ansaldi (due convocazioni, una presenza, 22' in campo) - Non sarebbe tra i meno impiegati, se non fosse per l'infortunio che l'ha bloccato alla seconda giornata di campionato. Il tecnico granata non vede l'ora di recuperarlo.

Dicono di lui - "Ansaldi è un giocatore universale. Può giocare ovunque, anche da esterno alto". (Walter Mazzarri, 27 gennaio 2018).