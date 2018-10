I migliori acquisti - 11° Cancelo: ala travestita da terzino. Grande impatto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

All'inizio della scorsa stagione, quando fece le prime apparizioni con l'Inter, sembrava un giocatore sopravvalutato e poco più. Col passare delle settimane però Joao Cancelo è cresciuto e ha capito il calcio italiano. Tanto che la Juve ha deciso di investire su di lui e l'11esimo posto nella classifica dei migliori acquisti estivi (giocatori con almeno 4 presenze) rende merito alla scelta bianconera.

La sua estate - Dopo il mancato riscatto, per una questione di costi, da parte dell'Inter, tante squadre europee hanno bussato alla porta del Valencia. Ci aveva fatto un pensiero il Wolverhampton, così come altre squadre di Premier, ma alla fine la Juventus l'ha spuntata mettendo sul piatto quanto chiesto dal club iberico, ovvero 40 milioni di euro. Dietro all'arrivo in bianconero c'è però anche l'importante mediazione di Jorge Mendes, agente fra gli altri anche di Cristiano Ronaldo.

L'avvio di stagione - E' lui il titolare della fascia destra bianconera, anche se la concorrenza lo ha portato ad alcune partenze dalla panchina. Ma quando schierato, ha sempre fatto la differenza, sulla destra. Soprattutto in fase offensiva, visto che senza problemi si traveste da ala pura.

Nome: Joao Cancelo

Età: 24

Media voto TMW: 6,33

Formula del trasferimento: a titolo definitivo per 40,4 milioni di euro pagabili in tre esercizi a partire dal 2018/2019

Dettagli contratto: fino al 30 giugno 2023