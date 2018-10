I migliori acquisti - 2° Gervinho: grande protagonista dopo l'esilio cinese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' stato uno dei tanti colpi a sorpresa del Parma. E il ds Faggiano ci ha visto particolarmente lungo, con l'ivoriano ex Roma. Che dopo 8 giornate di campionato si piazza al secondo posto nella classifica dei migliori acquisti estivi per media voto(giocatori con almeno 4 presenze).

La sua estate - Un po' come Bruno Alves, il suo arrivo a Parma è stata una vera e propria sorpresa. L'ivoriano però ha voluto interrompere l'esilio dorato cinese per tornare protagonista in Serie A, tanto da aver forzato per arrivare alla rescissione con l'Hebei. E per firmare il triennale col Parma.

L'avvio di stagione - Dopo i dubbi sull'arrivo del transfer, Gervinho si è messo a disposizione ed è risultato subito decisivo col gol da tre punti contro l'Empoli e col la straordinaria 'galoppata' a tutto campo col Cagliari. La squadra lo cerca e si fida e lui, per il momento, sta ripagando in pieno la fiducia riposta in lui dal ds Faggiano.

Nome: Gervais Lombe Yao Kouassi "Gervinho"

Età: 31

Media voto TMW: 6,9

Formula del trasferimento: a titolo definitivo dopo lo svincolo dall'Hebei Fortune

Dettagli contratto: fino al 30 giugno 2021