I migliori acquisti - 20° Sepe: exploit ad alti livelli dopo Napoli

Soltanto tre gare in due stagioni al Napoli, sotto la guida di Maurizio Sarri, dopo le appena sette apparizioni tra Europa League e Coppa Italia del 2015-16 con la Fiorentina. Ora Luigi Sepe sta vivendo una nuova vita professionale al Parma, perché il portiere classe '91 ha giocato tutte le gare di Serie A e anche quella di Coppa Italia tra i pali ducali. Il rendimento è da estremo difensore di alto livello, come dimostra il 20esimo posto nella classifica di rendimento di TMW per i calciatori che hanno cambiato casacca nell'ultima sessione di mercato.

La sua estate - Il suo impiego a Napoli l'ha spinto a lasciare la squadra in cui è nato e cresciuto calcisticamente, nonostante l'addio di Maurizio Sarri e il conseguente arrivo di Carlo Ancelotti in panchina. Sepe cercava un club in cui mettere in mostra le qualità evidenziate nel 2014-15 tra i pali dell'Empoli, Parma si sta rivelando la piazza ideale in questo senso.

L'avvio di stagione - Nove gol subiti dal portiere di Torre del Greco, ma anche tanti interventi utili a tenere la porta ducale imbattuta in tre occasioni. Il Parma occupa la nona posizione in classifica con 13 punti, il merito è anche del portiere tornato a giocare con grande continuità e un ottimo rendimento.

Nome: Luigi Sepe

Età: 27

Media voto TMW: 6.25

Formula del trasferimento: a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione a favore del Parma e contro-opzione a favore del Napoli

Dettagli contratto: contratto col Napoli fino al 30 giugno 2022