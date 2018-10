I migliori acquisti - 21° Srna: esperienza e qualità al servizio del Cagliari

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un po' a sorpresa, in estate il Cagliari ha accolto l'esperto Darijo Srna, storico capitano dello Shakthar Donetsk e giocatore di esperienza e personalità. Tutte qualità che lo hanno portato ad essere subito protagonista in Serie A, tanto da essere già arrivato al 21esimo posto fra i migliori acquisti estivi (giocatori con almeno 4 presenze).

La sua estate - Dopo l'addio allo Shakthar l'esterno classe '82 cercava una nuova stimolante esperienza e dopo qualche settimana di trattative col Cagliari ecco lo sbarco in Sardegna. Una trattativa nata su idea del presidente Giulini, come ammesso dal ds Carli, che ha regalato a Maran un giocatore di esperienza e pronto all'uso nonostante fosse all'esordio in A. Sulle sue tracce era segnalata anche l'Inter.

L'avvio di stagione - Buoni voti, tanta corsa e un apporto in termini di esperienza davvero fuori dal comune. L'ex nazionale croato non sta facendo pesare le sue 36 primavere, merito di allenamenti settimanali sempre al top e di una professionalità mai in discussione. E Maran non si è praticamente mai privato di lui in queste prime giornate di campionato.

Nome: Darijo Srna

Età: 36

Media voto TMW: 6,21

Formula del trasferimento: parametro zero

Dettagli contratto: fino al 2019 con opzione per il 2020