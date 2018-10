I migliori acquisti - 24° Ekdal: lo svedese con l'Italia nel destino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Italia è evidentemente nel suo destino. Ha giocato nel nostro Paese dal 2008 al 2015, per poi rientrare la scorsa estate. Dopo, tra l'altro, aver giocato il Mondiale conquistato proprio a spese della nazionale azzurra. Adesso Albin Ekdal ha raggiunto la giusta maturità e sta contribuendo all'ottimo rendimento della Sampdoria, come dimostra la 24esima posizione nella classifica dei migliori secondo la media voto di TMW.

La sua estate - Cinque presenze in Russia con la selezione svedese, poi la decisione di salutare l'Amburgo e la Germania - vista anche la storica retrocessione in Zweite Bundesliga - per accettare la corte doriana. Un trasferimento definito negli ultimi giorni di mercato, per la gioia del tecnico Marco Giampaolo che l'aveva già avuto a disposizione a Siena.

L'avvio di stagione - Otto presenze senza reti. Ma un buon rendimento per un centrocampista affidabile e in grado di far rendere al meglio i compagni di reparto e non solo. Giampaolo fa molto affidamento su di lui, calciatore destinato a risultare tra i migliori dell'intera Serie A anche al termine della stagione in corso. Con un sogno: riportare la Samp in Europa.

Nome: Albin Ekdal

Età: 29

Media voto TMW: 6.19

Formula del trasferimento: a titolo definitivo, per 2,5 milioni di euro

Dettagli contratto: fino al 30 giugno 2021