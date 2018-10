I migliori acquisti - 8° Inglese: ritiro con Ancelotti e le prime gioie emiliane

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

“Farò giocare tutti, anche Inglese”. Così Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, nel ritiro dello scorso luglio a Dimaro Folgarida aveva parlato al presidente Aurelio De Laurentiis. Promessa mantenuta dal mister in ottica partenopea, peccato che l'ex attaccante del ChievoVerona abbia preferito salutare - almeno momentaneamente - Castel Volturno per avere la certezza di avere un posto da titolare al Parma. L'impatto in Emilia di Roberto Inglese è stato più che importante, un rendimento che gli permette di occupare l'ottava posizione nella classifica delle medie voto di TMW per i calciatori trasferitosi pochi mesi fa.

La sua estate - I venti giorni di ritiro in Trentino, il ritorno a Napoli con la squadra campana per poi decidere di cambiare casacca a pochi giorni dall'inizio del campionato. Inglese s'è trasferito al Parma quando la sua permanenza in azzurro sembrava scontata, una decisione che sta però portando buoni risultati. In termini personali e collettivi.

L'avvio di stagione - Sei presenze finora e due gol all'attivo. Ma non solo, perché l'ex Chievo è prezioso per il tecnico Roberto D'Aversa anche per creare spazi ai compagni. Bravo a sfruttare la sua statura, anche se Inglese non è riuscito ancora a segnare di testa. L'appuntamento è solo rimandato, perché il Parma fa affidamento su di lui per conquistare una salvezza senza troppi problemi.

Nome: Roberto Inglese

Età: 26

Media voto TMW: 6.42

Formula del trasferimento: a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione a favore del Parma e contro-opzione a favore del Napoli

Dettagli contratto: accordo col Napoli valido fino al 30 giugno 2022