I nomi mercato, Paredes: sul taccuino della Juventus dal 2012

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leandro Paredes è un nome che circola sulla scrivania della Juventus dal 2012. Da sette anni l'argentino è un nome sussurrato alla dirigenza dallo scouting che negli ultimi mesi di quell'anno, volò in Sudamerica per visionare quello che era considerato il più fresco e degno erede di Juan Roman Riquelme. Il talento di San Justo, poi, finì alla Roma col Walter Sabatini calcisticamente innamorato del calciatore.

Toccata e fuga Dal Boca Juniors tecnicamente passa al Chievo Verona in stile Julio Cesar con l'Inter, ovvero con un parcheggio per lo status di extracomunitario. Una sola gara, la Roma poi lo compra, poi il prestito all'Empoli, poi il ritorno, poi l'addio. Paredes era ancora acerbo ma il talento era sempre purissimo.

Piccolo grande Zar In Russia è quel che tutti pensavano, ovvero un calciatore eclettico e di uno sconfinato talento. Sessantuno presenze e dieci reti, è poi uno dei perni dell'Argentina che dopo il Mondiale di Russia nel 2018 prova a rinascere, sebbene la Copa America non vada come sperato. Intanto arriva Parigi che val bene un addio, quindici partite in tutto in questa stagione. Però il Paris Saint-Germain è ora pronto a farlo partire, perché Thomas Tuchel vuole un giocatore con le caratteristiche di Emre Can. E Maurizio Sarri, viceversa.