Il mercato che verrà - Hector Herrera: scadenza 2019. Inter e Roma in pole

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Già in passato Hector Herrera era stato molto vicino ad approdare in Serie A, con il Napoli che aveva pensato a lui prima che il Porto decidesse di non cederlo, ma a gennaio le cose potrebbero cambiare e il calciatore potrebbe davvero arrivare nel nostro paese. Il centrocampista è in scadenza con il club lusitano nel giugno 2019 e per questo la società che attualmente detiene il suo cartellino potrebbe decidere di sacrificarlo per non perderlo a parametro zero all'inizio della prossima stagione. Su di lui ci sono sia la Roma che l'Inter, pronte a darsi battaglia per prendere una giocatore di 28 anni e con tanta esperienza anche in campo internazionale. Il Porto si è ormai rassegnato a non vedere rinnovare Herrera, visto che ha chiesto ben sei milioni di euro a stagione per prolungare il suo accordo, ma la strada non è del tutto spianata per i due club italiani.

In Inghilterra ci sta infatti pensando anche l'Arsenal e si sa che la competizione con le società di Premier League non è mai semplice, per due semplici motivi: il primo è quello relativo all'appeal che ha il campionato d'oltremanica, anche se l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha colmato almeno in parte il gap, mentre il secondo è quello relativo al budget che i club inglesi hanno a disposizione. In tutto questo sia la Roma che l'Inter non staranno però certo a guardare, visto che proveranno a prendere il centrocampista, magari già a gennaio.