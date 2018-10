Il mercato che verrà - Piatek: Preziosi lo blinda. Le big lo osservano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Krzysztof Piatek non smette di segnare e di stupire. Ieri il suo primo gol con la maglia della Nazionale polacca a coronamento di un inizio di stagione che ha lasciato davvero tutti senza parole e in tutto questo Enrico Preziosi si sfrega le mani, consapevole del fatto di aver acquistato un bomber con la B maiuscola per soli 4 milioni di euro, rivendibile a una cifra esorbitante nei prossimi mesi. Le voci di mercato su di lui iniziano a essere tantissime ma almeno per il momento il presidente del Genoa ha rassicurato i propri tifosi, affermando di non volerlo vendere a gennaio.

Nel calcio però mai dire mai e nel caso in cui dovesse arrivare una super offerta durante la prossima finestra di trasferimenti sarebbe difficile dire di no per lo stesso Preziosi. Molto, se non tutto, dipenderà da come proseguirà la stagione dello stesso Piatek nei prossimi due mesi e mezzo perché se dovesse continuare a segnare con la stessa regolarità delle sue prime sette partite in Serie A le grandi d'Europa non potrebbero certo ignorarlo e, anzi, dovrebbero spingere sull'acceleratore fin da subito per accaparrarsi il centravanti. In Italia c'è la Juventus, pronta ad assicurarsi il giocatore, ma oltre ai bianconeri ci sono tanti altri estimatori che non si faranno trovare impreparati. Dalla Premier League alla Bundesliga fino alla Liga: su Piatek ci sono gli occhi di tutti.