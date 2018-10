Il mercato che verrà - Pogba: dai dissidi con Mou al "sogno" Juve

Il futuro di Paul Pogba è ancora tutto da decifrare. Il campione del mondo è e resta un titolare inamovibile nel Manchester United ma tra lui e Jose Mourinho ci sono evidenti problemi e a gennaio tutto potrebbe succedere. Il francese è arrivato ai Red Devils nell'estate del 2016 pagato più di 100 milioni di euro, ma il suo amore con il club inglese, che lo aveva perso a parametro zero alcuni anni prima, non è mai riuscito a sbocciare definitivamente. Già nel corso dell'ultima estate si è parlato a più riprese della possibilità che il Polpo potesse tornare a vestire la maglia della Juventus ma alla fine non si è concretizzato niente, seppur lo stesso giocatore non abbia nascosto, non pubblicamente, di avere un po' di nostalgia di Torino, dove è riuscito a esprimersi al meglio nelle sue 178 partite alla corte di Antonio Conte prima e Massimiliano Allegri poi.

A gennaio si tornerà certamente a parlare dell'ipotesi che Pogba possa tornare alla Juventus e anche se il l'operazione è quasi impossibile, sempre che i bianconeri non cedano un pezzo pregiato, la sensazione è che Mino Raiola, agente del calciatore, possa fare un tentativo, in qualche modo, per far cambiare aria al proprio assistito. Quanto al procuratore viene chiesto di pensare alla sua cessione difficilmente non riesce a portare a termine il suo lavoro e per questo molto dipenderà dalla volontà dello stesso Pobga. Se però Jose Mourinho, che ha salvato la sua panchina nell'ultima giornata prima della sosta ribaltando nel finale la gara contro il Newcastle, dovesse essere esonerato allora lo scenario potrebbe cambiare ulteriormente. Ci sono tante ipotesi per il futuro del francese, una porta anche al ritorno alla Juventus, ma ancora è forse troppo presto per capire cosa accadrà a gennaio, sempre che lo United intenda privarsi di lui a metà stagione.