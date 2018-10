Il mercato che verrà - Tonali: piace a Roma e Monaco. Cellino lo blinda

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sandro Tonali è uno dei giovani più promettenti del calcio italiano e in chiave mercato qualcosa potrebbe muoversi già a gennaio, visto che alcuni club potrebbero premere sull'acceleratore per accaparrarsi il classe 2000 e anticipare la folta concorrenza. Non sarà facile, visto che il presidente del Brescia, Massimo Cellino, non ha intenzione di cedere facilmente il giocatore ma dopo averci già provato sia la Roma che il Monaco faranno un altro tentativo. Nei giorni scorsi i giallorossi e il club del Principato hanno fatto un sondaggio per il centrocampista che ricorda tanto Andrea Pirlo ma le offerte sono state rispedite al mittente, visto che l'ex patron del Cagliari vorrà cederlo soltanto di fronte a una proposta irrinunciabile.

Nei mesi scorsi si era parlato anche del Milan come potenziale acquirente di Sandro Benali e non è certo da escludere che i rossoneri possano bussare alla porta del Brescia. Un'opzione percorribile potrebbe essere quella di comprare il giovane e lasciarlo alle Rondinelle per almeno sei mesi, ma magari anche diciotto, in modo da accontentare lo stesso Cellino e consentire al calciatore di continuare il suo processo di maturazione, visto che la Serie A è un campionato molto diverso dalla B e in ogni caso servirebbe del tempo prima di vederlo giocare con sicurezza e autorità.