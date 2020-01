Il mercato in un minuto - Bologna, Dragovic per la difesa. Dzemaili cinese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Presentato oggi il rinforzo per l'attacco, Musa Barrow, il Bologna adesso valuta un acquisto in difesa. Il nome è quello di Aleksandar Dragovic del Bayer Leverkusen. Oggi incontro per parlare del trasferimento in prestito con diritto o obbligo di riscatto del giocatore alla corte di Sinisa Mihajlovic, dopo che nei giorni scorsi c'era stato già il colloquio tra i dirigenti del Bologna e l'agente del calciatore. In uscita, come confermato oggi dal ds Riccardo Bigon, c'è il centrocampista Blerim Dzemaili: andrà allo Shenzhen di Roberto Donadoni in B cinese, gli emiliani non escludono interventi nel reparto mediano. Un nome è Giulio Maggiore dello Spezia. Occhio all'ipotesi terzino sinistro: in attesa del recupero a febbraio di Mitchell Dijks, può arrivare anche un terzino. Yuto Nagatomo del Galatasaray un'opzione, Federico Dimarco piace ma l'Hellas Verona sembra avanti.