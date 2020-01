© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sono al lavoro per garantire ad Antonio Conte colpi voluti e cercati per gennaio, anche se le anime societarie sono in continuo confronto su diversi piani di lavoro. Il tecnico ha la sua idea chiara e cristallina: giocatori pronti subito, per vincere adesso. E' però in salita la corsa ad Arturo Vidal, ora in Supercoppa spagnola in Arabia Saudita e blindato dal Barcellona. Il Tottenham non cede Christian Eriksen a meno di 30 milioni di euro nonostante sia in scadenza in estate. Tra le idee c'è anche Naithan Nandez del Cagliari. Sull'esterno il Chelsea spara alto per Emerson Palmieri e Marcos Alonso, oltre a Marcos Acuna dello Sporting CP piace Sead Kolasinac dell'Arsenal, resiste Matteo Darmian del Parma. Da non perdere di vista l'idea di una punta: Olivier Giroud del Chelsea primo nome, sempre viva l'idea scambio con il Napoli tra Fernando Llorente e Matteo Politano che piace pure a Roma e Fiorentina.