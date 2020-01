© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Potrebbe essere una sessione tranquilla per la Lazio di Simone Inzaghi. Perché trovata la quadratura, con dieci vittorie di fila, è difficile toccare una macchina quasi perfetta. Invece il condizionale è d'obbligo, perché la situazione può cambiare grazie alle occasioni. Come Matias Vecino, in uscita dall'Inter, che potrebbe arrivare in prestito per lasciare lo spazio a Eriksen. Sarebbe un colpo di doppia fattura perché darebbe un'alternativa per il centrocampo del tecnico biancoceleste, ma libererebbe anche Luis Alberto che potrebbe anche essere utilizzato più avanti, sulla linea delle punte, in caso di bisogno. Sarebbe un regalo per la Champions League, mentre Paloschi andrebbe a completare una rosa che in attacco consta dei soli Immobile e Caicedo, che però possono giocare anche insieme. Operazione low cost e con l'idea di riempire l'organico. Per l'estate è stato bloccato Gonzalo Escalante, ex Catania.