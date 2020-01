© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sassuolo lavora per un esterno in entrata. Il primo nome è quello di Gianluca Caprari, della Sampdoria, ma il problema è legato sia alla valutazione - 12 milioni di euro - che alla formula, visto che i blucerchiati vorrebbero cederlo a titolo definitivo. Proposto anche il turco Emre Mor, ex enfant prodige del calcio tedesco, ora al Celta di Vigo. Nella giornata di oggi potrebbero esserci delle novità per Alfred Duncan, con l'incontro che dovrebbe andare in scena con la Fiorentina. Nel giro di contrattazioni potrebbe esserci anche Riccardo Sottil, considerato però attualmente incedibile dai viola che non vorrebbero privarsene. Per il resto l'idea è quella di non cambiare altro, Tripaldelli bloccato e rimane fino a giugno, mentre per Adjapong si parla di Salernitana. E Defrel? Ci sono offerte ma l'idea è quello di non cederlo.