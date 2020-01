Il mercato in un minuto - Torino, solo addii. In entrata si pensa a Younes

© foto di Insidefoto/Image Sport

Pochissimi movimenti in vista per il Torino, che dovrebbe essere sostanzialmente spettatore negli ultimi giorni di mercato. In queste ore, il club granata ha definito

la cessione di Kevin Bonifazi alla SPAL: il difensore reciterà il suo terzo atto a Ferrara, dove potrebbe finire anche Iago Falque, conteso anche dalle genovesi e da alcune squadre estere. Ian Poveda, talento del Manchester City, ha scelto il Leeds per continuare il percorso di crescita e non lasciare l'Inghilterra. Urbano Cairo vorrebbe regalare a Walter Mazzarri un esterno e sta seguendo Yann Karamoh e Amin Younes. Laxalt e Djidji hanno diverse richieste ma dovrebbero restare, mentre ci sono pochi spiragli per portare in Piemonte il centrocampista dell'Udinese, Seko Fofana.