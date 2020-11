Il nuovo protocollo di Serie A - Uniformità tra le ASL e coordinamento per i giocatori in Nazionale

Il calcio italiano è pronto a cambiare le sue regole per adattarsi ulteriormente all'era Covid ed evitare la diffusione della pandemia. Tra i temi protagonisti della riforma del protocollo che sarà discussa lunedì prossimo, c'è anche l'intesa con le varie ASL locali.

Si cercherà, come sottolinea il Corriere dello Sport di questa mattina, di ottenere massima uniformità di provvedimenti a livello territoriale e anche una gestione coordinata dei permessi per il rilascio dei calciatori alle Nazionali. L'obiettivo? Non ripetere più i casi Roma e Fiorentina degli ultimi giorni, a dispetto del via libera per i nazionali di tutte le altre squadre di Serie A.