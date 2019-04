Il pagellone - Cancelo 7: non solo elastici e cross. Fa la differenza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bravo ma difende poco, dicevano. In estate lo sbarco a Torino di Joao Cancelo aveva fatto da rimorchiatore per l'arrivo alla Juventus del fenomeno CR7. Per qualcuno sembrava solo un gioco di rapporti e incastri per permettere ai bianconeri di concludere l'acquisto del secolo, ma le prestazioni hanno spiegato il reale motivo per cui Paratici & co. hanno scelto di spendere 40 milioni di euro per il cartellino del lusitano. Che dati alla mano si è rivelato essere uno dei migliori esterni destri al mondo, per qualità, corsa e giocate decisive (last but not least il cross al bacio per Ronaldo nell'1-1 di Amsterdam).

RENDIMENTO IN CAMPIONATO -

Mister Allegri lo ha inserito, come quasi tutti i membri della rosa, in una sorta di turnover scientifico con il preciso obiettivo di farlo essere al top nel momento caldo della stagione. E infatti qua e là, in campionato, Cancelo si è accomodato in panchina in attesa dell'impegno europeo infrasettimanale. Ma quando è sceso in campo, soprattutto nella prima parte di stagione, il suo apporto è stato costante e di qualità. Ad oggi sono 5 gli assist, e che assist, per i compagni. Ai quali va aggiunto anche una rete decisiva contro la Lazio. E oltre alla qualità, l'ex Inter e Valencia ha mostrato anche una insospettabile duttilità: terzino destro, sinistro all'occorrenza, quinto di centrocampo ma pure esterno alto nel 4-3-3. Numeri e considerazioni che giustificano il voto e, soprattutto, l'importante investimento economico che la Juve ha scelto di fare la scorsa estate.

RENDIMENTO IN CHAMPIONS -

Titolare con alternanza nel girone, Cancelo ha contribuito soprattutto nella difficile gara inaugurale contro il suo Valencia. Nell'andata contro l'Atletico fu escluso, a sorpresa, da mister Allegri salvo poi tornare titolare nel ritorno di Torino. Poi 90' ad Amstrerdam e la nuova panchina, ancora una volta a sorpresa, nel ritorno con l'Ajax a Torino.

Presenze: 21

Minuti giocati: 1.692

Gol: 1

Assist: 5

Presenze in Champions League: 7

Minuti giocati: 479

Gol: /

Assist: 3

Presenze in Coppa Italia: 1

Minuti giocati: 63

Gol: /

Assist: /