Il pagellone - Kean 7: predestinato. Esplode a scudetto già in cassaforte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da zero a cento, in un attimo. Come fosse una fuoriserie appena uscita dalla fabbrica. La stagione di Moise Kean ha un prima e un dopo. Fino all'8 marzo i minuti concessi da Allegri in campionato erano stati appena due. In due partite diverse, peraltro. Così pochi che a gennaio si era parlato insistentemente di un suo possibile addio alla Juventus, tentata dal Milan ma irremovibile nel trattenere il 2000 più promettente del calcio italiano a Torino. Poi, l'infortunio di CR7 gli ha spalancato le porte del Paradiso in versione bianconera.

RENDIMENTO IN CAMPIONATO -

Ottanta minuti contro l'Udinese, due gol e un assist. Casualità? No, Kean si è ripetuto contro Empoli, Cagliari, Milan e SPAL. Una rete ogni 50 minuti, numeri pazzeschi che l'Europa gli invidia. Esplosione a scoppio ritardato, non certo per colpa sua: lo scudetto era già ipotecato. Ma il botto si è sentito comunque. Dentro e fuori i confini: a proposito di Europa, hanno fatto rumore oltre i confini gli insulti razzisti durante la gara contro il Cagliari. Più forte anche degli ululati.

RENDIMENTO IN CHAMPIONS -

Poco e nullo, soprattutto per il risicato spazio che gli è stato messo a disposizione. Scampoli di partita fino all'esplosione, poi un tempo intero a Torino contro l'Ajax, quando molti l'avrebbero voluto dal primo tempo. Non ha inciso ed è comunque un fatto, ma ha tutto il tempo del mondo per cambiare la storia della Juve.

Presenze: 9

Minuti giocati: 318

Gol: 6

Assist: 1

Presenze in Champions League: 3

Minuti giocati: 66

Gol: 0

Assist: 0

Presenze in Coppa Italia: 1

Minuti giocati: 62

Gol: 1

Assist: 0