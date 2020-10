Il punto su LaLiga - Real Madrid al comando, crisi Athletic Bilbao

Il Real Madrid chiama, il Barcellona… non risponde. La squadra di Zidane vince contro il Levante per 2-0 e si prende in solitaria la vetta de LaLiga: protagonisti Junior Vinicius e Benzema, che con un gol per tempo regalano tre punti d’oro alle merengues. 1-1 tra i blaugrana e il Siviglia: al vantaggio andaluso con Luuk De Jong, ha risposto due minuti dopo Coutinho. Entrambe salgono a 7 punti in classifica con due partite da recuperare.

Torna alla vittoria il Betis, al momento un punto sotto la prima in classifica: i biancoverdi hanno espugnato il Mestalla, battendo il Valencia 2-0 con Canales e Tello. Stop per l’Atletico Madrid, che impatta per 0-0 in casa contro il Villarreal. Stesso punteggio anche tra le matricole Elche e Huesca. Tris della Real Sociedad di David Silva al Getafe: lo spagnolo disegna calcio, Oyarzabal, Merino e Portu portano i tre punti. Colpo esterno dell’Eibar che vince, in dieci, per 2-1 in casa del Valladolid: Burgos e Rodrigues i marcatori, nel mezzo il momentaneo pareggio di Toni.

Il Celta Vigo perde in casa dell’Osasuna: la squadra di Garcia cade sotto i colpi dell’ex Roncaglia e Calleri. Crolla anche l’Athletic Bilbao e lo fa nel quarto d’ora finale con un’altra conoscenza del calcio italiano, quel Rodrigo Ely con un passato nelle fila anche del Milan. 1-1, infine, tra Cadice e Granada: Alejo risponde a Sanchez.

LA QUINTA GIORNATA

Valencia-Betis 0-2

Elche-Huesca 0-0

Real Sociedad-Getafe 3-0

Atletico Madrid-Villarreal 0-0

Valladolid-Eibar 1-2

Osasuna-Celta Vigo 2-0

Alaves-Athletic Bilbao 1-0

Levante-Real Madrid 0-2

Cadice-Granada 1-1

Barcellona-Siviglia 1-1

LA CLASSIFICA: Real Madrid 10*, Betis 9, Real Sociedad 8, Villarreal 8, Barcellona 7**, Siviglia 7**, Getafe 7*, Valencia 7, Cadice 7, Granada 7*, Osasuna 6*, Atletico Madrid 5**, Celta Vigo 5, Eibar 4, Huesca 4, Elche 4**, Alaves 4, Levante 3*, Athletic Bilbao 3*, Valladolid 2.

* Una partita in meno

** Due partite in meno