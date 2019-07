Il punto sul mercato dell'Atalanta: ora Malinovskyi. Via un big: è Mancini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttomercatoweb.com vi accompagna alla scoperta del calciomercato delle formazioni di Serie A. Trattative in entrate, trattative in uscita, obiettivi e possibili uscite. Un approfondimento per club, con tanti affari già a segno nonostante il mercato sia ufficialmente partito solo a inizio mese.

Entrate Dopo un mercato che ha regalato colpi importanti a Gasperini, su tutti Luis Muriel per l'attacco dal Siviglia, ma anche la conferma di Marko Pasalic dal Chelsea, la dirigenza dell'Atalanta si sta concentrando su Ruslan Malinovskyi. L'ucraino del Genk è vicino, il sorpasso sulla Sampdoria sembra netto. L'alternativa resta Fredy Guarin che ora è allo Shanghai Shenhua mentre dietro dipende da Gianluca Mancini. Il centrale è a un passo dalla Roma, l'Atalanta lavora al sostituto ma Gasp vuole un titolare per il reparto altrimenti potrebbe anche non prendere rinforzi. Davanti caccia a un giocatore che completi il reparto, da Joao Pedro del Cagliari a Robert Skov del Copenhagen.

Uscite Gianluca Mancini è a un passo dalla Roma: la formazione giallorossa ieri ha sbloccato l'arrivo del difensore da Bergamo sia col club che col ragazzo. Tante sirene per gli esterni: Robin Gosens piace allo Schalke 04, Timothy Castagne al Crystal Palace e solo in caso di un addio potrebbe arrivare Diego Laxalt dal Milan. Via Boris Radunovic, portiere, finirà all'Hellas Verona.