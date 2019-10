Il punto sulla Bundes - Stop Bayern, due capoliste in cima

La Bundesliga continua a regalare sorprendenti risvolti, e dopo l'ottavo turno il campionato tedesco ha due padroni: Borussia M'Gladbach e Wolfsburg sono al momento in vetta alla classifica, complice anche il tonfo del Bayern Monaco in casa dell'Augsburg. Equilibri, dunque, in continua mutamento, con una Bundes che sembra tutt'altro che scontata.

Stop Bayern, bene Dortmund - Come detto, la squadra di Niko Kovac si è fermata in casa dell'Augsburg: soltanto 2-2 contro la squadra terzultima in classifica, risultato ovviamente tutt'altro che pronosticabile. Dopo il vantaggio dei padroni di casa, il Bayern ha poi ribaltato il risultato con le reti di Lewandowski e Gnabry, salvo poi farsi acciuffare al 92' minuto dalla rete di Finnbogason che ha sancito il 2-2 definitivo. Ne ha approfittato il Borussia Dortmund, vincitore di misura contro l'attuale capolista Borussia M'Gladbach grazie alla rete di Reus che ha firmato la vittoria.

Vetta condivisa - Nonostante la sconfitta contro i gialloneri, il M'Gladbach è saldo in cima alla classifica della Bundes con 16 punti, in compagnia del Wolfsburg. La squadra di Gulner ha rosicchiato un punto rispetto al M'Gladbach, acciuffando i bianconeri e sistemandosi in cima alla classifica. Potevano essere prime Friburgo e Schalke, sconfitte però rispettivamente da Union Berlino (2-0) ed Hoffenheim (2-0). Ne ha approfittato l'Eintracht che ha battuto il Bayer Leverkusen, portandosi a pari punti proprio con i rossoneri, tutte dunque a 14. Resta fanalino di coda il Paderborn, sconfitto dal Colonia con un sonoro 3-0, mentre il Mainz resta a 6 punti dopo la debacle contro il Fortuna Dusseldorf, quest'ultimo vittorioso di misura per 1-0 con la rete di Henning all'82'.