Il punto sulla Bundesliga: Dortmund campione d'inverno, Bayern a -9

Con due giornate di anticipo il Borussia Dortmund si è laureato campione d'inverno in Bundesliga. La squadra di Favre infatti ha battuto anche il Werder Brema, alla terza sconfitta nelle ultime cinque gare, aumentando il vantaggio sul Borussia M'Gladbach che non è andato oltre lo 0-0 nello scontro diretto contro l'Hoffenheim e ora ha nove punti in più sulla seconda e sul Bayern Monaco terzo ma vittorioso in casa dellìHannover con un netto 4-0 e forse la migliore prestazione della stagione. Un vantaggio importante quello del Dortmund che ha addirittura undici punti in più sulla quarta in classifica, il Lipsia tornato alla vittoria contro il Mainz.

Se l'Hoffenheim invece ha dovuto accontentarsi del quarto pareggio di fila, è andata peggio all'Hertha Berlino sconfitto in rimonta 2-1 dallo Stoccarda che ha conquistato altri tre punti importanti che lo allontanano dalla zona rossa, occupato attualmente dal Dusseldorf, terzultimo ma bravo a vincere 2-0 contro il Friburgo, dal Norimberga penultimo e sconfitto anche dal Wolfsburg, al quarto risultato utile consecutivo e sempre più vicino alla zona Europa e dall'Hannover ultimo e distante quattro punti. Si sono divise la posta invece Schalke 04 e Augsburg che hanno impattato 1-1 rimanendo incollate ma la squadra di Baum non vince da più di un mese.

CLASSIFICA: Dortmund 39, M'Gladbach 30, Bayern 30, Lipsia 28, Francoforte 26, Hoffenheim 23, Hertha 23, Wolfsburg 22, Werder Brema 21, Mainz 19, Leverkusen 18, Friburgo 17, Schalke 15, AUgsburg 14, Stoccarda 14, Dusseldorf 12, Norimberga 11, Hannover 10.