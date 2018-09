Il punto sulla Liga - Real Madrid, primo stop pre-Roma. Crollo Siviglia

© foto di J.M.Colomo

Quando si corre velocissimo ogni piccolo passo falso, alla fine della corsa, può costare davvero tanto. Fino a risultare addirittura decisivo. E' la somma che fa il totale, ma la notizia di questa quarta giornata di Liga è che il Real Madrid non è più in vetta. E' vero, siamo ancora all'inizio, ma adesso bisogna sperare che si fermi pure il Barcellona, che per il momento non vuole saperne nulla. Chissà, magari con le fatiche della Champions League. E le Merengues ora dovranno dare subito una risposta contro la Roma, nell'esordio nella massima competizione europea, dominata negli ultimi anni.

Le partite delle big - Il primo stop dei Blancos arriva a quattro giorni dalla sfida con i giallorossi, e chissà se è una buona notizia o meno. Intanto al San Mames gli uomini di Lopetegui rischiano il k.o., ma riescono a rimontare grazie ad Isco, entrato dalla panchina due minuti prima. E che così segna il suo riscatto. Non basta per non perdere terreno dal Barcellona, che continua a non sbagliare un colpo. Anche quando si ritrova sotto la formazione catalana sa come reagire e a San Sebastian ci pensano Suarez e Dembelé a ribaltare il vantaggio iniziale, griffato Elustondo, della Real Sociedad. Ora due punti in più rispetto gli storici rivali, e già son buoni. Chi invece proprio non riesce ad ingranare è l'Atletico Madrid, che fin qui ha raccolto soltanto cinque punti, compreso quello di questa giornata raccolto grazie al pareggio al fotofinish di Gerard Moreno, andando dunque ad un passo dalla sconfitta al Wanda Metropolitano contro l'Eibar. Stesso discorso per il Valencia, che ancora non riesce a trovare il primo successo stagionale e anche in questo quarto turno fa cilecca, pareggiando il big match interno contro il Betis. Tanta attesa, zero gol. Delude invece il Siviglia, che tra le mura amiche viene abbattuto da Angel: 2-0 per il Getafe, e c'è già chi sussura la parola crisi.

Risultati:

Huesca-Rayo Vallecano 0-1

Atletico Madrid-Eibar 1-1

Real Sociedad-Barcellona 1-2

Valencia-Betis 0-0

Athletic Club-Real Madrid 1-1

Leganes-Villarreal 0-1

Espanyol-Levante 1-0

Valladolid-Alaves 11

Siviglia-Getafe 0-2

Girona-Celta Vigo (stasera, ore 21)

Classifica:

Barcellona 12; Real Madrid 10; Celta Vigo 7, Espanyol 7, Getafe 7, Alaves 7; Athletic Club 5, Atletico Madrid 5, Real Betis 5; Levante 4, Siviglia 4, Real Sociedad 4, Villarreal 4, Eibar 4, Girona 4, Huesca 4; Valencia 3, Rayo Vallecano 3; Valladolid 2; Leganes 1