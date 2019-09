Il punto sulla Ligue 1 - Il PSG si aggrappa a Neymar, Angers show

© foto di Insidefoto/Image Sport

Si è chiusa ieri sera al Parc Olympique Lyonnais la sesta giornata della Ligue 1 che conferma la capolista in solitaria, il PSG. Nonostante l'organico a disposizione, non era facile per Tuchel preparare e vincere la sfida contro il Lione senza Cavani, Mbappé e Mauro Icardi. Reparto d'attacco a pezzi per i parigini che si sono affidati al fischiatissimo Neymar. Il brasiliano ancora una volta allo scadere, mancano tre minuti, ha siglato il gol vittoria proprio come la scorsa settimana contro lo Strasburgo. La media è dalla parte dell'asso ex Barcellona, due reti in altrettante partite giocate e due belle castagne dal fuoco levate a Tuchel. Peccato per il Lione che aveva fatto la sua partita ma rimane al nono posto. Chi continua a stupire è l'Angers, la formazione di Moulin conquista il secondo posto a dodici punti con il sonoro 4-1 rifilato al St. Etienne. Periodo difficile per i verdi sconfitti anche in Europa League dal Gent. Grande protagonista di giornata è l'attaccante Casimir Ninga, entra in campo per ventidue minuti e realizza una splendida tripletta. Miglior attacco del campionato per l'Angers, un gol in più del PSG.

Chi continua a deludere è il Monaco di Jardim, pari a reti bianche sabato sul campo del Reims. Senza Slimani e Ben Yedder, il tecnico monegasco rispolvera Keità Baldé. L'ex Lazio e Inter va vicino alla segnatura come Golovin ma il risultato rimane invariato con il Monaco che rimane impantanato in zona retrocessione senza aver mai vinto. Vittoria importante ed in rimonta per il Nizza, 2-1 il punteggio contro il Digione. Decisivo Kasper Dolberg, l'ex attaccante dell'Ajax mette a segno il primo gol in Ligue 1 dopo aver minacciato di non scendere in campo per il furto di un prezioso orologio. Si ferma a tre la striscia di vittoria del Marsiglia, pareggio contro il Montpellier sempre nella giornata di sabato. Non segna Dario Benedetto ed il gol di Germain pareggia l'autorete di Sarr. Partita poi che la squadra di Villas-Boas terminerà in nove per le espulsioni nel finale di Kamara e Payet.

Pareggio anche per Rennes e Bordeaux, i primi contro il Lilla mentre i secondi contro il Brest. Per i girondini ci ha dovuto pensare Pablo con il colpo di testa e nel finale sono state numerose le occasioni non sfruttate per portare a casa l'intera posta in palio. Seconda sconfitta stagionale per il Nantes che si ferma sul campo dello Strasburgo nonostante l'iniziale vantaggio firmato da Coulibaly. Nimes di misura contro il Tolosa mentre è prezioso il blitz esterno dell'Amiens in casa del Metz.