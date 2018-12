Il punto sulla Ligue 1 - Scatto del Monaco, Lille secondo, male Lione e OM

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Paris Saint-Germain rallenta ma non perde. La squadra di Thomas Tuchel ha colto il suo secondo pareggio consecutivo in casa dello Strasburgo. Padroni di casa avanti al tramonto del primo tempo con Lala ma nella ripresa Cavani su calcio di rigore ha ristabilito la parità per la capolista. Il Lille si è aggiudicato il big match contro il Montpellier conquistando il secondo posto solitario. I biancorossi di Gatier hanno espugnato La Mosson con una rete in apertura di Pepe. Il Lione invece ha impattato al ParcOL contro il Rennes. Uno, due micidiale dei rossoneri bretoni che con Ben Arfa al 40’ e Siebatcheu al 42’ hanno portato a casa l’intera posta in palio.

Battuta d’arresto per l’Olympique Marsiglia. I biancoazzurri di Rudi Garcia hanno perso 3-2 in quel di Nantes. Partita dalle mille emozioni quella della Beaujoire con gli ospiti che si sono portati in vantaggio con Sanson ma due minuti più tardi Sala ha subito ristabilito la parità. Il primo tempo pirotecnico si è concluso con l’1-2 marsigliese con un rigore di Thauvin pareggiato nel recupero da Touré. Nella ripresa il vantaggio definitivo dei padroni di casa con Boschilia. Grandi emozioni anche al Matmut-Atlantique dove il Bordeaux ha avuto la meglio sul Saint-Etienne. Verts avanti con Diony ma Briand e Kamano hanno capovolto il punteggio. Il pari è arrivato con Khazri ma al primo minuto di recupero i girondini hanno trovato il gol partita con Pablo.

In coda il Monaco ha trovato un successo “di rigore”. I biancorossi del Principato hanno superato in trasferta l’Amiens con due tiri dal dischetto realizzati da Radamel Falcao. Tre punti importanti per il Tolosa che si è tolto momentaneamente dalla zona calda della classifica superando il Reims per 1-0 con rete di Sylla mentre il Nimes ha vinto sul campo del Caen 2-1. Ospiti avanti con Bozok nel primo tempo ma nel finale è successo di tutto: prima il pareggio al 90’ di Oniangué e poi il nuovo vantaggio ospiti al quarto minuto di recupero con l’ex Genoa Landre. Il Dijon ha superato 2-1 il Guingamp: i biancorossi malgrado l’inferiorità numerica hanno trovato il colpo da tre punti nel finale con Haddadi. Prima la rete di Jeannot era stata raggiunta dal pari rossonero di Coco. 0-0, infine, il match fra Nizza e Angers.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 44; Lille 30; Montpellier 29; Lione 28; Marsiglia, Saint-Etienne 26; Nizza 25; Nimes 23; Strasburgo 22; Bordeaux, Reims 21; Nantes, Rennes 20; Angers, Tolosa 18; Dijon 16; Caen, Monaco, Amiens 13; Guingamp 8.