Il punto sulla Premier - Chelsea lascia Liverpool e Man City da soli lassù

Premier League, 9^ giornata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non ci si annoia mai in Premier League, questo è certo. Il campionato inglese quest'anno, perlomeno in questo avvio di stagione, sta vedendo tanta lotta lassù in cima, con le grandi squadre che stanno di fatto tutte rispondendo all'appello, e riuscendo a dar forma ad una classifica davvero interessante. L'unica assente ingiustificata, fino a questo momento, è stato il Manchester United. Chissà che la partita di Stamford Bridge, anche e soprattutto visto lo scatto d'orgoglio del suo manager nel parapiglia finale del quale si è preso la responsabilità Sarri, non possa aver cambiato qualcosa. Ma non mettiamo troppa carne al fuoco, e andiamo ad analizzare punto per punto la 9^ giornata di Premier.

Le partite delle big -La giornata, è il caso di dirlo, si è aperta con il botto. Con il Manchester United dell'ex Mourinho che faceva visita al Chelsea fin qui rigenerato dalla cura Sarri. Ma non solo il tecnico portoghese: da Lukaku a Matic, passando per Mata, i Red Devils erano pieni zeppi di ex Blues. La sfida è stata vibrante, e ricca di colpi di scena. Compreso il pareggio last-minute di Barkley, con tanto di rissa sfiorata per l'esultanza provocatoria da parte di un assistente di Sarri verso lo Special One. Il quale, nella beffa, potrebbe addirittura trarre spunti positivi per il suo lavoro. Decisamente meno avvincente, pur comunque ricca di gol, la sfida del Manchester City: senza storia la cinquina rifilata al Burnley. Ben più di misura invece l'affermazione del Tottenham, brillantemente ancora nella scia delle grandi grazie al gol da tre punti di Lamela, quanto è bastato per avere la meglio sul West Ham nel derby di Londra. Ultima delle grandi a scendere in campo, è stato il Liverpool. Gli uomini di Klopp erano chiamati ad un ritorno alla vittoria, che è arrivato sul campo dell'Huddersfield. A decidere la sfida Salah, ancora lontano dai livelli atomici della passata stagione. Per completare il mosaico manca solamente l'Arsenal, impegnata questa sera nell'interessante monday night contro il Leicester, possibile termometro per le ambizioni dei ragazzi di Emery. Infine, qualche parola sulla corsa retrocessione: tre punti d'oro guadagnati dal Cardiff contro la diretta concorrente Fulham, agganciata a quota cinque. All'ultimo posto rimane così miseramente il Newcastle di Benitez, autore di un avvio di stagione realmente catastrofico. Il posto dell'ex allenatore del Napoli pare più che mai pericolante.

Risultati

Chelsea - Manchester United 2-2

Bournemouth - Southampton 0-0

Cardiff - Fulham 4-2

Manchester City - Burnley 5-0

Newcastle - Brighton 0-1

West Ham - Tottenham 0-1

Wolverhampton - Watford 0-2

Huddersfield - Liverpool 0-1

Everton - Crystal Palace 2-0

Arsenal - Leicester (stasera, ore 21)

Classifica

Manchester City e Liverpool 23; Chelsea e Tottenham 21; Arsenal* 18; Bournemouth 17; Watford 16; Everton e Wolverhampton 15; Manchester United 14; Leicester* 12; Brighton 11; Burnley 8; West Ham e Crystal Palace 7; Southampton 6; Cardiff e Fulham 5; Huddersfield 3; Newcastle 2.

*= una partita in meno