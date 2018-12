Il punto sulla Premier - È cambio al comando: Liverpool nuova capolista

Premier League, 16^ giornata

Il colpo di scena era atteso, ed è arrivato alla giornata numero sedici. La Premier League attendeva il primo passo falso dell'unica squadra ancora imbattuta in campionato, e questo è arrivato. Fa ancora più rumore se si parla della schiacciasassi allenata da quel catalano visionario, ma è un incidente di percorso che può capitare, se avviene contro un'altra corazzata, almeno a livello di valore assoluto. Ed è anche la prima volta che il suo compagno di filosofia, sulla panchina dei londinesi, riesce ad averci la meglio. In conferenza stampa ci aveva scherzato: "Non chiedetemi come battere Guardiola, non l'ho mai fatto". C'è sempre una prima volta, Maurizio.

Le partite delle big - I protagonisti dell'introduzione dovrebbero essere chiari ai più: Maurizio Sarri e Pep Guardiola. Il Chelsea del primo ha fatto lo sgambetto al Manchester City del secondo, vincendo e togliendo il primato solitario ai detentori del campionato. Adesso in vetta c'è il Liverpool da solo: i Reds fanno il loro dovere, e anche qualcosa in più, demolendo senza possibilità di appello il Bournemouth a domicilio. Una lezione molto severa, sia di punteggio che di gioco, che certamente non lascia tranquilli i tifosi del Napoli in vista della Champions. Con un Salah letteralmente trascinatore grazie alle sue tre reti. Così come tranquilli non dovrebbero essere neanche gli interisti: il Tottenham è in un momento di ottima forma, e a confermarlo c'è il terzo posto in campionato e la vittoria piena in casa del Leicester nella sfida del sabato sera, un orario che sta prendendo piede in Premier League da tempi recentissimi. Torna il sorriso anche sul volto di Mourinho: lo United ne fa quattro al Fulham di Ranieri e ritrova i tre punti. Chiude il turno il monday night di stasera tra Everton e Watford.

Risultati

Bournemouth - Liverpool 0-4

Arsenal - Huddersfield 1-0

Burnley - Brighton 1-0

Cardiff - Southampton 1-0

Manchester United - Fulham 4-1

West Ham - Crystal Palace 3-2

Chelsea - Manchester City 2-0

Leicester - Tottenham 0-2

Newcastle - Wolverhampton 1-2

Everton - Watford (oggi, ore 21)

Classifica

Liverpool 42; Manchester City 41; Tottenham 36; Chelsea e Arsenal 34; Manchester United 26; Everton* e Bournemouth 23; Leicester e Wolverhampton 22; West Ham e Brighton 21; Watford* 20; Cardiff 14; Newcastle 13; Crystal Palace e Burnley 12; Huddersfield 10; Southampton e Fulham 9.

*= una partita in meno