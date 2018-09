Il punto sulla Premier - Il Liverpool stacca il Chelsea. Raggiunto dal City

Premier League, 6^ giornata

© foto di Imago/Image Sport

Un'altra giornata di Premier League - la sesta - se ne è appena andata agli archivi, regalandoci la prima capolista solitaria del torneo. È il Liverpool targato Jurgen Klopp, che ha regalato un'altra prova di forza al pubblico d'Oltremanica. Alle sue spalle è rimasto staccato il Chelsea della nostra vecchia conoscenza Sarri, raggiunto da un avversario molto pericoloso su certi campi quale il City di Pep Guardiola. Ma, come vedremo, non tutta la città di Manchester sorride. Mentre per le grandi squadre di Londra le cose sono andate tendenzialmente meglio. Ma andiamo con ordine a ricostruire quanto avvenuto nel sesto turno di Premier League.

Le partite delle big - Non c'è troppo da aggiungere al punteggio: Liverpool batte Southampton 3 a 0. Con tanto di altra prestazione di schiacciante superiorità offerta dalle parti di Anfield Road. Come detto è rimasto invece al palo il Chelsea. I Blues si sono fatti imbrigliare da un rognoso West Ham, andato anzi spesso vicino al gol del vantaggio. Alla fine è stato 0-0, e due punti concessi ai Reds. Ma non solo, perché i Blues hanno perso l'occasione di tenere a distanza il Manchester City. La truppa di Guardiola ha rifilato un sonoro 0-5 al Cardiff, con tanto di doppietta di un finalmente vivo Mahrez. Se il lato azzurro della città torna a correre dopo il brusco ko interno col Lione in Champions, quello rosso deve registrare una battuta d'arresto inattesa, dato il pareggio interno con il Wolverhampton. Battuta che non vuole invece soffrire l'Arsenal: i Gunners, ora al comando di Emery dopo oltre vent'anni di Wenger, hanno inanellato il quarto successo di fila dopo le due sconfitte nelle prime due uscite, e stanno scalando posizioni. Regala segni di vita anche il Tottenham, che dopo le batoste degli ultimi tempi si riprende e batte in qualche modo il Brighton. Le due squadre si sono avvicinate al Watford: la rivelazione di quest'inizio si è fatta rimontare in casa dal Fulham di uno scatenato Mitrovic sull'1-1.

Risultati

Fulham-Watford 1-1

Burnley-Bournemouth 4-0

Cardiff-Manchester City 0-5

Crystal Palace-Newcastle 0-0

Leicester-Huddersfield 3-1

Liverpool-Southampton 3-0

Manchester United-Wolverhampton 1-1

Brighton-Tottenham 1-2

West Ham - Chelsea 0-0

Arsenal - Everton 2-0

Classifica

Liverpool 18; Manchester City e Chelsea 16; Watford 13; Tottenham e Arsenal 12; Manchester United e Bournemouth 10; Leicester e Wolverhampton 9; Crystal Palace 7; Everton 6; Brighton, Southampton e Fulham 5; Burnley e West Ham 4; Newcastle, Cardiff e Huddersfield 2.