Il punto sulla Premier - Pep chiama, Klopp risponde. E inguaia Mourinho

Premier League, 17^ giornata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Guardiola chiama, Klopp risponde. La classifica della Premier League, quando il campionato inglese si sta avvicinando sempre più velocemente al suo giro di boa, denota uno scenario di dualismo lassù in vetta, con le inseguitrici ancora prive della forza e della continuità necessaria per rimanere incollate alle squadre allenate da quei due signori. Ma i temi da analizzare non mancano, e riguardano anche molte altre squadre. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha offerto la 17^ giornata di Premier League.

Le partite delle big - Apriva il Manchester City, che ha archiviato la pratica Everton senza troppa fatica, raggiungendo il primo posto per almeno un giorno e mezzo, in attesa poi dell'esito derivante da Anfield. Un esito che ha sorriso ancora al lanciatissimo Liverpool di Klopp, che dopo aver superato la fase a gironi di Champions a discapito del Napoli, viene promosso a pieni voti anche nell'esame Manchester United. La squadra di Mourinho è stata costretta sull'esasperante difensiva per quasi tutto l'incontro dalla potenza di fuoco dei padroni di casa che l'hanno però sbloccata solo grazie all'ingresso e alle fiammate di Shaqiri: i Reds sono tornati così ad essere la capolista. Nel mezzo tante altre cose interessanti, quasi tutte gravitanti intorno a Londra. Chelsea e Tottenham vincono i loro incontri, mentre l'Arsenal abbandona la compagnia dei Blues al quarto posto, venendo sconfitto in casa del Southampton. Da sottolineare la vittoria del Wolverhampton che porta gli arancioni al settimo posto della classifica, e anche la sconfitta del Fulham: i Cottagers sono l'unica squadra dei grandi campionati europei a non aver ancora mai mantenuto inviolata la propria porta. C'è ancora molto lavoro da fare per Ranieri, se vorrà salvarlo.

Risultati

Manchester City - Everton 3-1

Crystal Palace - Leicester 1-0

Huddersfield - Newcastle 0-1

Tottenham - Burnley 1-0

Watford - Cardiff 3-2

Wolverhampton - Bournemouth 2-0

Fulham - West Ham 0-2

Brighton - Chelsea 1-2

Southampton - Arsenal 3-2

Liverpool - Manchester United 3-1

Classifica

Liverpool 45; Manchester City 44; Tottenham 39; Chelsea 37; Arsenal 34; Manchester United 26; Wolverhampton 25; Everton, West Ham e Watford 24; Bournemouth 23; Leicester 22; Brighton 21; Newcastle 16; Crystal Palace 15; Cardiff 14; Southampton e Burnley 12; Huddersfield 10; Fulham 9.