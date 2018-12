Il punto sulla Premier - Sarri batte Ranieri, i derby sono di Emery e Klopp

Premier League, 14^ giornata

La 14^ giornata di Premier League offriva un piatto ricco, e le pietanze servite sul tavolo del massimo campionato inglese non hanno tradito le attese: tra le altre cose si segnalano tre derby dei quali uno è una sfida tutta italiana. I protagonisti, poi, avranno poco tempo per riposare dato che in Inghilterra sarà tempo di turno infrasettimanale, con le partite che si giocheranno tutte tra martedì e mercoledì sera: rapisce la super-sfida tra Manchester United ed Arsenal. Ma prima riguardiamo cosa è emerso dopo il quattordicesimo turno di Premier.

Le partite delle big -In testa alla classifica c'è ancora il Manchester City. I ragazzi di Pep Guardiola si confermano quasi imbattibili in campionato, proseguendo sulla striscia di vittorie che adesso ha anche il Bournemouth, uscito comunque a testa alta, tra le sue vittime. Alle sue spalle tiene però ancora duro il Liverpool, con Klopp che deve ringraziare Origi - ma forse ancor di più il portiere avversario Pickford - il cui gol regala un derby vinto al cardiopalma e sbloccato solamente a pochi istanti dalla conclusione. L'Everton sembrava aver retto, ma ha dovuto cedere. La vera partita di cartello però si giocava all'Emirates, con il derby londinese tra Arsenal e Tottenham. Vinto 4-2 in rimonta dai primi, ispirati da un Aubameyang in grande forma nonostante sia stato vittima della stupidità di un razzista, già arrestato dalle forze di polizia inglesi, dopo l'esultanza del primo gol. Sempre a Londra andava in scena il terzo derby del weekend: la sfida tricolore tra Sarri e Ranieri, vinta dal Chelsea per 2-0 sul Fulham. La favorita ha compiuto il suo dovere. A differenza del Manchester United, ancora impigliato nelle difficoltose pieghe che sta prendendo il suo campionato. Sul campo del Southampton arriva un deludente 2-2, che ora rischia di rimettere anche in discussione il posto di Mourinho. Quella di giovedì sera contro l'Arsenal rischia di essere già un'ultima chiamata.

Risultati

Cardiff - Wolverhampton 2-1

Crystal Palace - Burnley 2-0

Huddersfield - Brighton 1-2

Leicester - Watford 2-0

Manchester City - Bournemouth 3-1

Newcastle - West Ham 0-3

Southampton - Manchester United 2-2

Chelsea - Fulham 2-0

Arsenal - Tottenham 4-2

Liverpool - Everton 1-0

Classifica

Manchester City 38; Liverpool 36; Chelsea 31; Arsenal e Tottenham 30; Everton e Manchester United 22; Leicester 21; Bournemouth e Watford 20; Brighton 18; Wolverhampton 16; West Ham 15; Crystal Palace e Newcastle 12; Cardiff 11; Huddersfield 10; Southampton e Burnley 9; Fulham 8.