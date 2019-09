© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 di oggi i debiti finanziari della Juventus, dopo la prima stagione di Cristiano Ronaldo in bianconero, hanno raggiunto i 464 milioni di euro al 30 giugno 2019. Lo dice la relazione sui conti semestrali della Exor, holding che controlla il 63,77% della società juventina. Il bilancio, chiuso a giugno, sarà ufficializzato il prossimo 19 settembre. Secondo i dati Exor, la Juventus ha chiuso in passivo di 40 milioni. I costi sono saliti e i debiti finanziari netti sono aumentati di 154,2 milioni in 12 mesi (a giugno 2018 erano 309,8 milioni) mentre il patrimonio netto è diminuito da 72 milioni a 32. I debiti finanziari netti dunque sono 14,5 volte il patrimonio netto e sono vicini al livello dei ricavi operativi che non sono però ancora noti. Un rapporto che appesantisce molto la situazione finanziaria bianconera: "L'esito della Champions League - si legge nella relazione di Exor - influenzerà in maniera significativa il risultato economico dell'esercizio 2019-2020, che al momento è previsto si chiuda in perdita".