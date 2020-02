vedi letture

Il Tempo - Roma, la nuova proprietà pensa a Paratici. Fienga studia l'idea

Ancora qualche giorno e poi Dan Friedkin arriverà nella capitale. Il CEO giallorosso Guido Fienga, nel frattempo, sta già lavorando alla nuova Roma americana e per far contento il magnate texano avrebbe già pensato ad un nome importante: Fabio Paratici. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Tempo, infatti, la futura proprietà potrebbe cambiare qualcosa anche a livello dirigenziale. La posizione di Petrachi - si legge - al momento non è in discussione ma, se i risultati in casa Juventus non fossero quelli attesi e ci fosse la possibilità di arrivare a Paratici, si valuterebbe la possibilità di cambiare Direttore sportivo.