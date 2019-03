Il Tuttocampista

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Bernardeschi è stato la chiave tattica di Juventus-Atletico Madrid, alla pari di Emre Can. Perché se il tedesco è stato bravo a galleggiare tra la linea dei difensori - diventando playmaker aggiunto - l'ex Fiorentina ha giocato una gara straordinaria, sia di qualità che di quantità, dando ulteriori spunti alla manovra. Una libertà di movimento anche per Mandzukic e Cristiano Ronaldo, come visto sul primo gol del portoghese che è arrivato sulla fascia solitamente non occupata dal numero 7.

"Mi piacerebbe un sacco", l'ammissione di Bernardeschi a chi gli chiedeva se avesse l'intenzione di diventare un tuttocampista. Uno che va sì ad aiutare i giocatori sulla linea mediana, ma che poi ha la possibilità di inserirsi, di giocare box-to-box, da area ad area, una figura particolarmente utilizzata nel calcio inglese. Ne ha le qualità tecniche, probabilmente dovrà affinare quelle tattiche, ma a 25 anni la strada è quella giusta, anche per prendere in mano una Nazionale che deve rinascere. E lo sta facendo in nome del palleggio, quello che non è mai stato un grande compagno di avventura per l'Italia: i tre tenori, pur piccoletti, come Verratti, Insigne e Barella. Chiesa e Bernardeschi, ma anche Zaniolo che, ammissione del commissario tecnico, può debuttare. La meglio gioventù, senza però un centravanti. E per questo avere un tuttocampista, in grado di decidere le partite con le sue incursioni, potrebbe diventare fondamentale.