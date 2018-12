© foto di Federico Gaetano

Per Ferrero il rinnovo di Fabio Quagliarella "è già fatto". Bene, bravo, bis, verrebbe da dire. Ma si può applaudire la scelta di continuare con il miglior bomber italiano (oggi sesto gol di fila, ndr) a sei mesi dalla scadenza naturale del contratto dopo che il rinnovo gli era stato negato solo sei mesi fa? Se la Samp è in piena lotta per un posto europeo tanto lo si deve all'attaccante infinito, ad un campione che probabilmente per qualche limite di varia natura ha raccolto molto meno di quanto avrebbe potuto. Quindi bene il rinnovo, ma sarebbe dovuto avvenire diversi mesi fa.

Con quella di stasera sono 136 reti nel massimo campionato, a due di distanza da un'altra stella blucerchiata come Enrico Chiesa, a sei dalla leggenda Vincenzo Montella. Forse, con l'uomo dei gol impossibili è una parole che è sempre bene inserire ad inizio frase, Roberto Mancini è irraggiungibile (156 gol in 541 partite tra Samp, Bologna e Lazio) ma per Quagliarella non sembrano davvero esserci missioni impossibili.