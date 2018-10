Inter-Milan, fischia Guida: terzo derby e tanta attenzione al VAR

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' stato designato Marco Guida come fischietto della gara di domenica tra Inter e Milan. Per lui sarà il terzo derby della carriera e non la prima volta con le due milanesi in stagione. Anzi. Il fischietto di Pompei ha arbitrato il 2-1 tra Milan e Roma e l'1-0 dell'Inter contro la Samp. Un direttore di gara che si è mostrato, nel corso di queste giornate, molto attento alle indicazioni della VAR e al protocollo. Dal fuorigioco di Higuain e al mani di Nzonzi fino alla rete di Cutrone di Milan-Roma, passando dalle reti annullate a Nainggolan-Asamoah in Samp-Inter dove è stato espulso, ma su indicazione del quarto uomo, Spalletti.