Inter, sogno o utopia? - Messi lo scorso febbraio: "Se il Barça vorrà, non avrò problemi a restare"

L'intervista concessa a Mundo Deportivo lo scorso 20 febbraio sembrava aver spazzato via ogni dubbio sul futuro di Lionel Messi: "Non riesco a pensare di andarmene dal Barcellona. Se il club vorrà, non avrò problemi a restare. Voglio vincere un'altra Champions e continuare a vincere la Liga", erano state le sue dichiarazioni al quotidiano catalano.

In scadenza fra un anno coi blaugrana, la Pulga non ha ancora rinnovato però il suo contratto e i rumors sul suo clamoroso addio nel 2021 al Barça si susseguono quindi, inevitabilmente, sia in Italia che in Spagna. Più come speranze da tifosi che come effettive trattative, almeno fino ad ora, anche se Suning sembra disposto davvero a fare di tutto per regalare all'Inter il crack di Rosario. L'ultima parola, in ogni caso, spetta solo a Leo.