Italians - Cina, Eder e Paletta a braccetto. Pellé verso il titolo

Cimitero degli elefanti o nuova frontiera del calcio mondiale? Il dibattito, sul campionato cinese, è tuttora aperto. E gli esempi disparati: da Paulinho che, tornando al Barcellona, ha dimostrato di valere ancora i massimi livelli, a giocatori come Oscar, eclissatosi nel momento migliore della sua carriera.

Per quanto riguarda gli italiani, la Chinese Super League è una via di mezzo. Giocatori di una certa esperienza, ma non ancora agli sgoccioli della propria vita calcistica. Come Eder, ultimo arrivato: nella scorsa stagione, chiamato a subentrare spesso e volentieri con la maglia dell'Inter, ha dimostrato di poter dire la sua ancora in Serie A. Da luglio, difende i colori dell'altra squadra del gruppo Suning, di base a Jiangsu: fin qui, 8 presenze su 10 partite di campionato, con 3 gol e 2 assist.

Chi in Italia non ha trovato fortuna, a differenza dell'italo-brasiliano, è invece Graziano Pellé. Per esplodere, il centravanti salentino ha dovuto aspettare la chiamata dall'Olanda. Prima all'AZ Alkmaar, con numeri buoni. Poi il Feyenoord, con numeri eccezionali: 50 gol in 57 partite. Dal 2014 al 2016 il Southampton (23 gol in 68) e l'amarezza di Euro 2016, col cucchiaio solo abbozzato e la palla sparacchiata di lato. Avrà pesato anche quello, nella scelta di trasferirsi allo Shandong Luneng. Oltre, ovviamente, allo stipendio da capogiro: dal 2016 in 55 partite ha messo a referto 21 gol. In crescendo: nella stagione in corso ha segnato 9 gol in 19 partite. Tanti da portare la sua squadra al primo posto: col campionato che si chiuderà il 2 novembre, lo Shandong è primo a pari merito con lo Shanghai SIPG.

Per concludere la rassegna, torniamo allo Jiangsu Suning, che con gli oriundi si trova bene. Oltre a Eder, ecco infatti Gabriel Paletta, lui italo-argentino: arrivato in Cina a inizio campionato (febbraio 2018), ha fin qui giocato sempre da titolare, con un breve periodo di pausa da metà luglio a metà agosto. 1350 minuti in 15 partite: fanno 90 minuti a gara.

Calciatori italiani in Cina

Eder (Jiangsu Suning)

Graziano Pellé (Shandon Luneng)

Gabriel Paletta (Jiangsu Suning)