Italians - Gli altri: la Formica Atomica, il re d'Ibiza e la colonia olandese

ATOM ANT

MLS vuol dire Canada, almeno per gli italiani. Al momento, nessun calciatore nostrano gioca in club statunitensi che partecipino alla MLS (discreta invece la presenza di nostri connazionali nelle altre divisioni del calcio a stelle e strisce). In Canada, invece, ecco il miglior giocatore italiano (e non solo) della MLS: Sebastian Giovinco, la Formica Atomica. Dal 2015 a oggi, 70 gol in 119 partite disputate con la maglia di Toronto, MVP del campionato nel 2015, sempre inserito nella Top11. Perché non meriti considerazione in ottica azzurra, resta un mistero. L'anno scorso ha trascinato la sua franchigia alla vittoria del titolo, mentre quest'anno Toronto è a un passo dal fallire l'accesso ai playoff. Vicini, invece, per il Montréal Impact, la compagine ove ha portato il suo talento Matteo Mancosu, in Italia devastante in B col Trapani: quest'anno 3 gol in 16 partite per l'attaccante 33enne.

Calciatori italiani in MLS

Sebastian Giovinco (Toronto)

Matteo Mancosu (Montreal Impact)

VIVAIO OLANDESE

C'è un pezzo verde d'Italia in Olanda. Misteri dei buoni uffici tra le grandi del nostro campionato e il calcio oranje. Il più "navigato" è Stefano Beltrame, 25enne attaccante scuola Juve, già l'anno scorso al Den Bosch, quest'anno tenterà nuova fortuna. Per ora, ottimo avvio: 2 gol in 3 gare di Keuken Kampioen Divisie, la Serie B olandese. Stesso campionato per Edoardo Soleri, talento ventenne scuola Roma, in forza all'Almere City, 1 presenza da 72 minuti fin qui. È Eredivisie, invece, per Gianluca Scamacca e Alessandro Tripaldelli, 19enni che il Sassuolo ha prestato al PEC Zwolle. Due con numeri da campioni. E incrociamo tutti le dita affinché l'Olanda sia buona scuola: freschi entrambi di arrivo, per oa ha giocato soltanto, per 44 minuti, Scamacca.

Calciatori italiani in Olanda

Gianluca Scamacca (PEC Zwolle)

Alessandro Tripaldelli (PEC Zwolle)

Edoardo Soleri (Almere)

Stefano Beltrame (Den Bosch)

STURARO NELLA TERRA DI CR7

Il Fado, il bacalhau, Pessoa e lo Sporting: emblemi a caso del Portogallo. L'ultimo, quello che tutti chiamiamo Sporting Lisbona, è la destinazione di una coppia tutta italiana: Stefano Sturaro ed Emiliano Viviano. Risolte le questioni estive, i biancoverdi hanno così pescato in casa di Juventus e Sampdoria per rinforzarsi. Aspettiamo l'esordio di entrambi, ma qui non si sta certo parlando degli ultimi arrivati.

Calciatori italiani in Portogallo

Stefano Sturaro (Sporting CP)

Emiliano Viviano (Sporting CP)

IL RE D'IBIZA

C'è un nuovo re a Ibiza. Non solo estate ibizenca per Marco Borriello, che adesso si godrà Platja d'en Bossa e Santa Eulalia del Rio anche d'inverno. Il centravanti napoletano, alla SPAL nell'ultima stagione, si confronterà con la Segunda División B, l'equivalente iberico della Serie C. Un'avventura che va oltre nel calcio giocato, perché a Ibiza Borriello, appesi gli scarpini al chiodo, sarà anche dirigente e imprenditore nel club. Con l'obiettivo di portarlo in alto.

CHE FINE HA FATTO LANZAFAME?

Sempre in Ungheria, ove Davide Lanzafame ha costruito una nuova carriera. Dopo gli anni dell'Honved, l'ex Juventus e Bari ha accettato la corte del Ferencváros, 3 gol in 7 partite nel campionato in corso. Nell'est europeo, poi, giocano diversi italiani: in Romania ci sono Diego Fabbrini al Botosani, Giuseppe De Luca al Cluj e Mirko Pigliacelli al Craiova.