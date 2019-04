Juve Campione, Kean sorpresa dell'anno per la stampa italiana

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' Moise Kean il giocatore che in pochi si sarebbero aspettati a questo livello. E' il risultato del sondaggio di Tuttomercatoweb.com tra undici giornalisti di undici testate diverse, al seguito della Juventus che festeggia l'ottavo titolo di Campione d'Italia. Il classe 2000 è il talento che nessuno, o in pochi, si sarebbero attesi a questo livello. C'è anche chi, però, non si attendeva un Joao Cancelo di questo livello, soprattutto nella prima parte di campionato, oppure l'exploit da subito, al ritorno dall'infortunio, di Leonardo Spinazzola. Oppure chi, viceversa, non credeva che l'impatto italiano di Emre Can potesse essere da subito così importante.

Filippo Conticello (La Gazzetta dello Sport) - Moise Kean

Guido Vaciago (Tuttosport) - Rodrigo Bentancur

Maurizio Crosetti (Repubblica) - Moise Kean

Massimiliano Nerozzi (Corriere della Sera) - Joao Cancelo

Gianluca Oddenino (La Stampa) - Moise Kean

Aurelio Capaldi (RAI) - Leonardo Spinazzola

Enrico Zambruno (JTV) - Moise Kean

Giovanni Capuano (Radio 24) - Moise Kean

James Horncastle (ESPN) - Moise Kean

Valentin Pauluzzi (L'Equipe) - Emre Can

Romeo Agresti (Goal) - Moise Kean