JuveInter: i 170 precedenti sorridono ad Allegri. E dicono 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 170 i precedenti di Juventus-Inter giocati in casa dei bianconeri. Bilancio nettamente in vantaggio della Vecchia Signora, che ha vinto in 81 occasioni. 43 volte è comparso il segno X, mentre l'Inter ha conquistato i tre punti a 46. Il risultato più frequente? L'1-0. Nelle ultime cinque partite l'Inter non ha mai vinto: l'ultimo successo nerazzurro risale alla stagione 2012-2013, un 3-1 che rappresentò anche la prima sconfitta della Juve allo Stadium.

Giocate: 170

Vittorie Juventus: 81

Pareggi: 43

Vittorie Inter: 46

Gol Juventus: 245

Gol Inter: 199