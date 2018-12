Tutti i numeri di Juventus-Inter in un video. Li ha riassunti la società bianconera via Twitter, in vista della grande sfida di questa sera.

81: il numero di vittorie della Juventus contro l'Inter. I nerazzurri sono la squadra più battuta dai bianconeri in Serie A.

9 contro 8: le reti su palla inattiva rispettivamente segnate da Juve e Inter. Le due migliori squadre del campionato in questo fondamentale.

31 e 27: i numeri dei rispettivi attacchi. La Juve ha il migliore della Serie A, l'Inter segue il Napoli in graduatoria.

59,3 e 59,2%: il possesso palla medio di Juve e Inter in questo campionato. Le migliori due in questa statistica.

2,04 e 1,71: la media punti a partita di Allegri e Spalletti in questo campionato.