L'Equipe: UEFA preoccupata per l'aumento dei contagi. L'Europeo non è scontato

Lo scorso marzo la UEFA ha preso la difficile decisione di posticipare Euro 2020 di un anno a causa della pandemia COVID-19. Nonostante ciò, lo svolgimento regolare della competizione resta in forte dubbio e a Nyon non si sentirebbero totalmente fuori pericolo. In programma tra l'11 giugno e l'11 luglio 2021 in dodici città europee (Roma, Londra, Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Monaco e San Pietroburgo), l'evento potrebbe essere sconvolto dalla seconda ondata del virus che sta imperversando ovunque, e la tensione è destinata ad aumentare. Come riporta L'Equipe, le criticità riscontrate sono tante: la salute dei giocatori, lo svolgimento effettivo delle partite, l'accoglienza degli spettatori, il trasporto e le regole sulla quarantena attualmente in vigore sono gli elementi di cui si dovrà tenere conto.