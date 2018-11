L'Italia di Mancini: già 54 convocati. Chi scalpita per l'azzurro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Già cinquantaquattro convocati per Roberto Mancini, tra chi ha giocato, chi è stato a vedere e chi è andato a Coverciano abbandonando però subito causa infortunio. Una lista lunghissima ma che può non finire qui. Perché la Serie A sta mettendo in mostra giocatori che scalpitano, la storia ne richiama altri che non mollano e le condizioni fisiche di altri sono in miglioramento. Alex Meret del Napoli e Andrea Conti del Milan rientrano in questa casistica, pare invece volta al termine la storia di Gianluigi Buffon, ora al PSG, mentre i senatori Daniele De Rossi e Marco Parolo hanno su di sé grandi punti interrogativi ed è meglio tenerli sempre sott'occhio. La carta d'identità non sorride a Fabio Quagliarella, i gol sì. Mancini ha scommesso sui giovani, Sandro Tonali Pietro Pellegri e da domani anche Moise Kean della Juventus. Dove peraltro è in recupero Leonardo Spinazzola che può garantire alternative sulla sinistra mentre dietro sta facendo così bene Gianluca Mancini a Bergamo (anche lui convocati per la prima volta per l'amichevole contro gli USA). Se davanti hanno meritato l'azzurro i bomber di provincia, Kevin Lasagna e Leonardo Pavoletti, occhio allora a Roberto Inglese e Andrea Petagna, in un novero di 'monitorati' che riguarda pure Alberto Grassi, Francesco Vicari, Davide Calabria e non solo.