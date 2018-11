L'Italia di Mancini: rivincita Portogallo. Bene nella storia, non nel presente

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono già ventisei le partite che l'Italia ha giocato nella sua storia contro il Portogallo. Ben diciotto le vittorie, solo due i pareggi e sei sconfitte: cinquantuno reti fatte a fronte dei ventitre subiti. Chiaramente uno solo il precedente in Nations League, con la vittoria dei lusitani, in gare ufficiali le due Nazionali si sono trovate soltanto sette volte (l'ultimo incontro compreso). Il bilancio, in questo caso, è di cinque vittorie azzurre e due successi dei portoghesi ma tutte nello scorso secolo. Doppia sfida negli anni '50 nelle Qualificazioni Mondiali, poi altrettanto nel '93. Doppio incontro anche nella strada verso Euro '88. Nelle ultime cinque partite, tre successi dell'Italia anche se gli ultimi due scontri sono stati ko. Sia l'amichevole del 16 giugno del 2015, sia la gara dello scorso 10 settembre, entrambe per 1-0, una con rete di Eder, una di André Silva.