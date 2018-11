L'Italia di Mancini: 'si qualifica se'. Vincere oggi può non bastare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Retrocessione già evitata, l'Italia ha adesso una piccola chance si superare il turno in Nations League e di arrivare alla Final Four. L'ultimo successo contro una formazione tra le prime dieci del ranking FIFA risale a quello contro la Spagna dell'Italia di Conte nel 2016, agli Europei. Una missione dunque non facile, anche perché vincere potrebbe non bastare. Per arrivare alle semifinali di Nations League, infatti, l'Italia deve battere il Portogallo con un gol di scarto, sperando che poi tra quattro giorni la Polonia batta la nazionale lusitana. In caso di vittoria con due gol di scarto, basterebbe anche il pareggio del Portogallo contro la Polonia affinché l'Italia superi il turno.

La classifica del Gruppo 3 della Lega A

Portogallo 6

Italia 4

Polonia 1