L'Italia di Mancini: un solo titolarissimo negli undici del ct azzurro

Raggiunto da TMW e RMC Sport a margine dell’International Combined Meeting svoltosi a Genova, Daniele Adani ha parlato del derby della Lanterna: "Occupa un posto elevato (in una ipotetica gerarchia dei derby più spettacolari, ndr), a parte che richiama molto il SuperClasico, visto...

V. Dijk: "Con Salah out quelli del Real hanno attaccato Alexander-Arnold"

Olanda-Francia 2-0, Germania retrocessa in Lega B. Tre italiani in campo

Chelsea, Morata: "Mia moglie mi ha convinto a non partire"

Galles-Danimarca 1-2, ospiti promossi in Lega A. Irlanda retrocessa

Nations League, Gruppo 3-Lega C: doppio pari, 69 minuti per Zajc

Slovacchia-Ucraina 4-1, assist per Hamsik. Sheva già promosso in Lega A

Sasso, forbice, carta. In Inghilterra curiosa protesta da parte degli arbitri

Sport e il mercato del Barcellona: "De Ligt ok"

AS e le polemiche su De Gea: "C'è nostalgia di Casillas"

Kluivert: "Un onore essere il capitano dell'Olanda Under 21"

Borussia Dortmund, Chelsea pronto ad accelerare per l'acquisto di Pulisic

Tottenham, non c'è pace per il nuovo stadio: la consegna slitta a marzo

Porto, Casillas: "Sarei pronto a tornare al Real Madrid e in Nazionale"

14.10.2018 - Polonia-Italia 0-1 (4-3-3): Donnarumma; Florenzi (84' Piccini), Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Bernardeschi (81' Lasagna), Insigne. A disp.: Perin, Sirigu, Acerbi, Criscito, Bonaventura, Gagliardini, Pellegrini, Berardi, Giovinco, Immobile. All.: Mancini.

10.10.2010 - Italia-Ucraina 1-1 (4-3-3): Donnarumma; Florenzi (84' Piccini), Bonucci, Chiellini, Biraghi (88' Criscito); Barella (78' Pellegrini), Jorginho, Verratti (70' Bonaventura); Bernardeschi (56' Immobile), Insigne (78' Berardi), Chiesa. A disp.: Sirigu, Acerbi, Emerson Palmieri, Tonelli, Gagliardini, Giovinco. All.: Mancini.

10.09.2018 - Portogallo-Italia 1-0 (4-4-2): Donnarumma; Lazzari, Caldara, Romagnoli, Criscito (29' st Emerson); Chiesa, Cristante (34' st Belotti), Jorginho, Bonaventura; Zaza, Immobile (12' st Berardi). A disp.: Perin, Sirigu, Bonucci, Chiellini, Barella, Benassi, Bernardeschi, Gagliardini, Insigne. All.: Mancini

07.09.2018 - Italia-Polonia 1-1 (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Gagliardini, Jorginho, Pellegrini (1' st Bonaventura); Bernardeschi, Balotelli (17' st Belotti), Insigne (26' st Chiesa). A disp.: Perin, Sirigu, Caldara, Romagnoli, Criscito, Barella, Benassi, Berardi, Immobile. All.: Mancini

04.06.2018 - Italia-Olanda 1-1 (4-3-3): Perin; Zappacosta (14' st De Sciglio), Rugani, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho (33' st Baselli), Bonaventura (42' st Pellegrini); Verdi (16' st Chiesa), Belotti (18' st Zaza), Insigne (25' st Bonucci). A disp.: Donnarumma, Sirigu, D’Ambrosio, Caldara, Florenzi, Mandragora, Balotelli, Berardi, Politano. All.: Mancini

01.06.2018 - Francia-Italia 3-1 (4-3-3): Sirigu; D'Ambrosio (28' st Florenzi), Bonucci, Caldara, De Sciglio; Pellegrini (20' st Cristante), Jorginho (33' st Bonaventura), Mandragora; Berardi (28' st Insigne), Balotelli (41' st Belotti), Chiesa (42' st Zappacosta). A disp.: Donnarumma, Perin, Rugani, Romagnoli, Criscito, Baselli, Politano, Zaza, Verdi. All.: Mancini

28.05.2018 - Italia-Arabia Saudita 2-1 (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Romagnoli, Criscito (43' st De Sciglio); Florenzi (22' st Bonaventura), Jorginho, Pellegrini (29' st Cristante); Politano (29' st Verdi), Balotelli (13' st Belotti), Insigne (39' st Chiesa). A disp.: Perin, Sirigu, Caldara, D'Ambrosio, Rugani, Baselli, Mandragora, Zaza, Berardi. All.: Mancini

Sette partite finora giocate sotto la guida di Roberto Mancini in azzurro e sette formazioni diverse. E' soltanto una la costante degli schieramenti tattici del Mancio: Jorginho del Chelsea, unico ad aver giocato tutte le sette partite dal 1' tra i 54 giocatori chiamati dal ct. Anche Chiesa ha sempre giocato ma non sempre dal 1’.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy