© foto di Giacomo Morini

Dopo sole due stagioni, sembra già arrivata alla conclusione l'esperienza fiorentina di Giovanni Simeone. L'arrivo di Muriel a gennaio gli ha tolto visibilità e minuti di campo e le idee tattiche di Montella non sembrano ideali per le caratteristiche del Cholito. Il rapporto con l'ambiente, a maggior ragione dopo questa complicatissima stagione, non è più idilliaco come all'inizio e per questo la Fiorentina, che 2 anni fa ha sborsato 18 milioni per strapparlo al Genoa, sta cercando acquirenti per rientrare in parte dall'investimento. Nelle ultime settimane si è parlato dell'Atalanta, ma la destinazione estera non è assolutamente da escludere. Anzi.

La storia alla Fiorentina - Arrivato dal Genoa nell'estate del 2017 dopo una lunghissima trattativa, Simeone ha indossato fin da subito i panni del centravanti titolare nello scacchiere tattico di Stefano Pioli. Nelle 40 presenze complessive del primo anno il Cholito ha segnato 14 gol, ma nella seconda stagione (quella ancora in corso) non è riuscito né a migliorarsi, né a ripetersi. E dopo 79 presenze e 22 gol con la maglia della Fiorentina, il suo futuro dovrebbe essere lontano dall'Artemio Franchi.