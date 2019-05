L'ultima di... Veretout: dalla crisi viola al futuro azzurro. C'è il Napoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultima chiamata per la Serie A. La Fiorentina deve rispondere presente, al termine di una stagione che da deludente rischia di diventare disastrosa. I viola si giocano la permanenza contro il Genoa, affidandosi anche alle giocate di Jordan Veretout. Che poi è vicinissimo a salutare, comunque vada: il centrocampista francese ha già un accordo di massima col Napoli, resta da convincere il club viola. Distanze minime, la valutazione è probabilmente da limare dopo il crollo collettivo gigliato degli ultimi tempi.

La storia alla Fiorentina - A due facce. Arriva nell'estate 2017 dall'Aston Villa, la prima stagione sul campo è da incorniciare: da interno di centrocampo fa la differenza, per rendimento è uno dei migliori del campionato. È anche, non lo si può dimenticare, la stagione della grande tristezza per i viola, dopo quel maledetto 4 marzo. Quest'anno, Veretout è stato uno degli equivoci tattici delle incertezze della Fiorentina, pur non avendone grandi colpe. Schierato quasi sempre da regista per l'assenza di un adeguato sostituto dopo la partenza di Badelj, ha dovuto arretrare il proprio raggio d'azione e dedicarsi a far girare la squadra. Perdendo, lì dietro, buona parte delle sue migliori qualità. Aiutandosi coi rigori, il bottino è comunque soddisfacente a livello realizzativo: cinque gol e tre assist.